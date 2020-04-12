Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию.

— А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовится, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее 31-летний россиянин сообщил, что готов провести отмененный бой против американца Тони Фергюсона в августе или сентябре.

Из-за пандемии коронавируса турнир UFC 249 был отменен. Изначально главным поединком турнира должен был стать бой Нурмагомедова и Фергюсона, однако Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова против Фергюсона должен был выступить Джастин Гэтжи.