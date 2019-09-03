Хабиб Нурмагомедов: «Никто не знает, какой огонь полыхает у меня внутри!»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в интервью ВТ Sport ответил на вопрос, нравится ли ему быть популярным.

— Мне 30 лет, и всю свою жизнь я посвящаю тренировкам, — подчеркнул Нурмагомедов. — Я много работаю над собой и дома, и на тренировках. Я очень люблю каждого члена своей команды, они дают мне силы и не позволяют мне расслабиться. Я не имею права их подвести, и это заставляет меня работать еще и еще сильнее.

У меня иногда спрашивают: у тебя есть известность, деньги, слава, что тебе еще нужно? Но никто не знает, какой огонь полыхает у меня внутри! Я хочу драться, у меня большое желание развиваться, чтобы стать лучшим бойцом в мире.

Быть известным не так просто. Многие люди узнают тебя, просят сделать фото, дать автограф. На тебя оказывается определенное давление. Конечно, в популярности есть и плюсы, но, если честно, в последнее время нахожу в ней все больше минусов. Порой излишняя известность мешает и на тренировках. Я выхожу на занятие, чтобы еще на шаг приблизиться к цели стать лучшим бойцом мира, но из-за камер бывает сложно сосредоточиться только на процессе тренировки.

Я люблю путешествовать, люблю заехать, например, в Лондон, попить кофе. Но посидеть в ресторане и расслабиться в уединении мне сейчас, по понятным причинам, непросто. В Лондоне я определенно чувствую себя узнаваемым, тем более здесь живут не только англичане, но и многие другие национальности. UFC очень популярен в Англии.

Бой Нурмагомедова против Дастина Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Для Хабиба это поединок станет первым с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.