Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев сообщил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к боксерскому поединку.

– Хабиб уже постепенно начал подготовку к возможному бою, – приводит ТАСС слова Кремлева. – Он провел тренировку в Центре прогресса бокса. Мы ждем, что он даст ответ на наше предложение о проведении боксерского поединка.

Ранее Кремлев намекал, что Нурмагомедов может летом провести боксерский поединок в Москве.

В конце января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов за потасовку после боя за титул чемпиона UFC против ирландца Конора Макгрегора. Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого.