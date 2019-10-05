Хабиб Нурмагомедов: «Мне не нравится трэш-ток Кокляева и Емельяненко»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал гостем образовательного форума Synergy Global Forum и рассказал, как относится к предстоящему поединку Михаила Кокляева и Александра Емельяненко.

— Преимущество на стороне профессионального бойца — Александра Емельяненко, — считает Хабиб. — Он прошел путь от любительского до профессионального спорта. Но Кокляев — очень мощный парень, если ударит, мало не покажется. Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики. И знаете, если кому-то и подходит трэш-ток, им — нет. Взрослые ведь люди, родители. Мне их трэш-ток не особо нравится. Но любям интересно смотреть на конфликты, наблюдать, что там происходит. В общем, будет интересно. Но у Емельяненко преимущество, ведь он — профессионал. (Дмитрий Зимин)