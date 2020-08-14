Хабиб Нурмагомедов: «Хочу смотреть Гэтжи в глаза во время боя»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о том, что собирается делать в бою с Джастином Гэтжи. Бой между ними запланирован на 24 октября и должен пройти на бойцовском острове в Абу-Даби.

— Мы знаем, что у него хороший лоу-кик в переднюю ногу, хороший апперкот с задней руки и левый боковой с передней руки, — сказал Нурмагомедов. — Очень хорошо защищается от борьбы, потому что он боролся, знает что такое борьбы не понаслышке. Мы знаем и его слабые стороны, знаем, что он устает. Я очень хочу проходить ему в ноги, чтобы он защищался, потому что каждый раз я буду забирать у него часть энергии. Хочу смотреть ему в глаза во время боя, общаться с ним и спрашивать у него: как себя чувствуешь? После первого раунда и после второго раунда. Хочу затянуть бой, чтобы он перестал чувствовать себя уверенно, потому что он очень хорош именно в начальных раундах. Он не любит затягивать бои. (Михаил Потапов)

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