Хабиб задумался о завершении карьеры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве признался, что думал о завершении карьеры после смерти отца. О смерти отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедов стало известно 3 июля. Ему было 57 лет.

— Насчет того, чтобы завершать... Конечно, мысли разные были, но в данный момент мне назначили бой и я готовлюсь к этому бою, — сказал Хабиб. — Долгосрочных планов особо не строю. Мне 31, в сентябре будет 32, это не сказочный возраст для спорта, я уже не начинающий боец. Если смотреть, сколько времени я провел в этом спорте, то можно скзаать, что я уже ветеран, я уже 12 лет выступаю на профессиональном уровне, 8 лет в UFC. Даже если я решил бы закончить, я бы оставил за плечами очень хорошую карьеру. Но сейчас у меня очень большая мотивация, я хочу вернуться и подраться. А дальше посмотрим. Тренировочный режим помогает мне отвлечься от всех новостей и всего, что происходит вокруг меня. (Михаил Потапов)

24 октября и запланирован бой с Джастином Гэтжи (22-2) на бойцовском острове в Абу-Даби.