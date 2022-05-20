Хабиб хочет, чтобы бой между Федором Емельяненко и Дос Сантосом состоялся в Саудовской Аравии

Экс-чемпион UFC в легком весе, ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов допустил, что бой между легендарным россиянином Федором Емельяненко и бразильцем Джуниором Дос Сантосом может пройти до конца этого года в Саудовской Аравии.

Ранее Нурмагомедов заявил, что попробует организовать бой между Емельяненко и Дос Сантосом совместно с промоушеном Bellator.

«Вчера я поговорил со Скоттом Кокером [президент Bellator. — Прим. «СЭ"], и мы договорились встретиться за ужином на следующей неделе в Сан-Хосе, — сказал Хабиб MMA Underground. — Через несколько дней я отправлюсь в Сан-Хосе. Мы встретимся со Скоттом и обсудим эту идею [проведения боя между Дос Сантосом и Емельяненко]. Я считаю, что этот бой с вероятностью 70-80 процентов состоится до конца года в Саудовской Аравии».

«Сейчас мы ведем переговоры с представителями Саудовской Аравии, с командой Дос Сантоса и Федора Емельяненко, а также со Скоттом Кокером. У нас есть все, и нам лишь остается все собрать воедино и дать возможность фанатам насладиться этим боем».

На турнире Eagle FC 47, который состоится в ночь на 21 мая в Майами, Дос Сантос сразится с Йорганом Де Кастро. В случае победы Дос Сантоса Нурмагомедов постарается организовать ему бой с Емельяненко.