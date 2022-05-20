Фабио Мальдонадо принял бой с тяжеловесом Кириллом Сидельниковым

Бразильский боец Фабио Мальдонадо принял бой с россиянином Кириллом Сидельниковым, сообщает пресс-служба URAL Fighting Championship (URAL FC).

Поединок состоится 1 июля 2022 года в Перми.

«Чтобы доставить удовольствие российской публике, нужен кто-то вроде Мальдонадо. Я не вижу в тяжах никого, кто провел бы больше поединков с топовыми российскими и иностранными бойцами. Поединок Фабио — идеальный вариант для Сидельникова с достаточно хорошим уровнем бокса и навыками боевого самбо. Думаю, Кирилл переведет в партер и выиграет техническим нокаутом. Мальдонадо при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», — заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.