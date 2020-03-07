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Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсон — отличный боец, но тупой человек»

02:23
Хабиб Нурмагомедов. Фото YouTube
Хабиб Нурмагомедов. Фото YouTube
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференциии в Лас-Вегасе оценил своего следующего соперника — американца Тони Фергюсона.

— Он заслужил этот бой, это очень хороший боец. Но он мне не нравится, потому что он тупой человек, — сказал Нурмагомедов. — Он один из лучших, и если я хочу закрепить свое наследие в ММА, то обязан победить его. Я хочу, чтобы мое наследие было вечным.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

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