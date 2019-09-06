Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в субботу, 7 сентября, в главном поединке вечера UFC 242 в Абу-Даби за чемпионский титул промоушена в легком весе (до 70,3 кг).

Нурмагомедов — один из лучших бойцов ММА вне зависимости от весовой категории. Его уникальная победная серия насчитывает 27 боев, спортсмен из Дагестана никогда не проигрывал.

В октябре 2018 года Хабиб защитил титул чемпиона, вынудив сдаться ирландца Конора Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев, а в UFC ввели временный пояс — его завоевал Дастин Порье (рекорд — 25 побед, 5 поражений).

В Абу-Даби определится единственный чемпион самого популярного американского промоушена в легком весе. С большой долей вероятности победитель боя Нурмагомедов — Порье следующий поединок проведет против американца Тони Фергюсона.

Бой Хабиб — Порье в прямом эфире покажет Первый канал. Видеоплеер будет доступен здесь. Ориентировочное время начала трансляции — 22.30 (время московское), а бойцы выйдут в октагон около 23.00.

Ранние прелимы UFC 242 начнутся в 17.15 (мск), предварительный кард — в 19.00 (мск), главный кард — в 21.00 (мск).

7 сентября. Абу-Даби. Турнир UFC 242. Бой за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Дастин Порье (США).

Расписание турнира UFC 242 в Абу-Даби

Главный кард (начало в 21.00, время московское)

Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Дастин Порье (США)

Эдсон Барбоза (Бразилия) — Пол Фелдер (США)

Ислам Махачев (Россия) — Дэви Рамос (Бразилия)

Кертис Блэйдс (США) — Шамиль Абдурахимов (Россия)

Майрбек Тайсумов (Россия) — Карлос Феррейра (Бразилия)

Предварительный кард (начало в 19.00, мск)

Джоанн Колдервуд (Великобритания) — Андреа Ли (США)

Зубайра Тухугов (Россия) — Лерон Мерфи (Великобритания)

Лиана Джоджуа (Грузия) — Сара Морас (Канада)

Оттман Азаитар (Турция) — Теему Пакален (Финляндия)

Ранние прелимы (начало в 17.15, мск)

Белал Мухаммад (США) — Такаши Сато (Япония)

Нордин Талеб (Франция) — Муслим Салихов (Россия)

Омари Ахмедов (Россия) — Зак Камминс (США)

Дон Мэдж (ЮАР) — Фарес Зиам (Франция)