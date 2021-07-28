Хабиб номинирован на премию «Бойцовский дух года»

Известный ММА-журнал «Fighters only» номинировал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на ежегодную премию «Бойцовский дух года».

В номинации представлены 5 кандидатов.

Хабиб Нурмагомедов — отказался от армбара в пользу треугольника, чтобы не шокировать родителей Джастина Гэтжи.

Террэнс Маккини — от преодоления наркотической зависимости, едва не приведшей к смерти, до дебюта с победы в UFC.

Брэндон Морено — от увольнения из UFC до завоевания титула в роли первого мексиканца-чемпиона.

Дастин Порье — благотворительность.

Дана Уайт — в то время, как все виды спорта ушли на паузу из-за ковида, назло всем обстоятельствам воплотил в реальность Бойцовский остров.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи треугольником в поединке за титул легкого веса. Позже товарищ Хабиба по залу Даниэль Кормье рассказал историю со слов Нурмагомедова, что тот намеренно не стал финишировать соперника армбаром, чтобы не ломать ему руку на глазах родителей.