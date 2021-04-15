Чжан прокомментировала слова Намаюнас о том, что «лучше быть мертвой, чем красной»

Действующая чемпионка UFC в минимальном весе китаянка Вейли Чжан, похоже, не расстроена из-за слов Роу Намаюнас о коммунизме в Китае. Ранее претендентка на пояс заявила, что «лучше быть мертвой, чем красной». Чемпионка надеется подружиться с Намаюнас после боя.

«От обмена ударами дружба только крепнет. Поэтому я надеюсь, что мы подружимся после этого боя. Роуз — скромная, и она очень хороший боец. Она дважды победила Йоанну Енджейчик и одолела Джессику Андраде. Намаюнас — соперница с очень сильными навыками, и я всегда надеялась встретиться с ней. Я чувствую связь с людьми, которые выступают в смешанных единоборствах, и дружеские отношения строятся с помощью ММА. Мы учимся друг у друга и обмениваемся взглядами, когда деремся вместе», — заявила Вейли Жанг в интервью South China Morning Post.

Бой между Чжан и Намаюнас состоится на турнире UFC 261, который пройдет в ночь на 25 апреля в Джексонвилле, штат Флорида.