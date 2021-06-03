Президент UFC Дана Уайт считает, что бывший чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли одержит победу нокаутом в боксерском поединке с блогером Джейком Полом. Однако допускает иной исход, так как Вудли уже два года не выходил на победную серию.

«Скажите мне, когда вы в последний раз видели Вудли, который похож на того самого Вудли? Но все же я думаю, что он победит нокаутом. Слушайте, Вудли должен его нокаутировать. Однако, опять же, нынешний Тайрон Вудли, бывший чемпион, это не тот парень, которого мы видели четыре года назад», — заявил Уайт на подкасте Real Quick.

Поединок Джейка Пола против Тайрона Вудли пройдет 28 августа.