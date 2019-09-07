Хабиб набрал 8 кг перед боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Дастином Порье. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Поединок пройдет сегодня в Абу-Даби. На официальной церемонии взвешивания, которая прошла в пятницу, оба спортсмена сделали необходимый вес — 70,3 кг. По правилам, бойцам после процедуры взвешивания разрешается набирать массу тела.

- Хабиб не будет тяжелым. Он набрал 8 кг, — цитирует ТАСС Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов набирает по 8-9 кг за сутки после каждого взвешивания. Во время боя с Конором Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года, Хабиб весил 79 килограммов. В последние дни перед взвешиванием бойцы легкого веса теряют по 5-6 килограммов, но затем прибавляют в массе за счет резкой смены режима питания. К примеру, американский боец Энтони Петтис на взвешивании перед поединком с Тони Фергюсоном (октябрь 2018 года) весил 70,3 килограмма, а в день боя — 85 килограммов.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

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