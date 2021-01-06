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Хабиб на Железном троне из «Игры престолов». Фото

13:29
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно завершил карьеру, опубликовал в Instagram новый пост. На картинке российский боец изображен на Железном троне из известного сериала «Игра престолов».

Напомним, в последнем бою 32-летний Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. На его счету стало 29 побед в 29 поединках MMA. В UFC он одержал 13 побед в 13 боях.

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