Хабиб на Железном троне из «Игры престолов». Фото

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который недавно завершил карьеру, опубликовал в Instagram новый пост. На картинке российский боец изображен на Железном троне из известного сериала «Игра престолов».

Напомним, в последнем бою 32-летний Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. На его счету стало 29 побед в 29 поединках MMA. В UFC он одержал 13 побед в 13 боях.