Хабиб может посетить бой Конора с Серроне

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может посетить бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Об этом заявил президент организации Дана Уайт. Конор после поражения от Хабиба в октябре 2018 года еще не проводил официальных поединков.

— Шансы на появление Хабиба есть. Не буду утверждать, но все возможно, — цитирует EPSN Уайта. — Я был бы рад, если бы он приехал.

Бой Макгрегора с Серроне состоится на UFC 246 в Лас-Вегасе 18 января 2020 года.