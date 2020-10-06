Ровно два года назад, 6 октября 2018 года, на UFC 229 Лас-Вегасе состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Российский боец одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Ирландец был вынужден сдаться в четвертом раунде после болевого приема на челюсть.

Сразу после боя российский боец покинул октагон и бросился в зрительский зал на тренера Конора по бразильскому джиу-джитсу Диллона Дэниса — 25-летнего американского бойца ММА.

У октагона появилась полиция. Через некоторое время потасовка прекратилась. Судя по видео в интернете, Дэнис видимых травм не получил. В драке участвовал не только Хабиб, но и члены его команды. В частности, менеджер спортсмена Ризван Магомедов.