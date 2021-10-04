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Хабиб: «Ислам Махачев сломал бы Чарльза Оливейру во 2-м или 3-м раунде»

01:40
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
Ислам Махачев. Фото USA Today Sports
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке действующего чемпиона Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«Если это будет однораундовый бой, я не думаю, что кто-то из них засабмитит другого. Но если это будет 5-раундовый чемпионский бой, где нужно будет показать свой дух, Ислам сломает его. Я говорю так, не потому что он мой брат. Это потому что я смотрел много боев Чарльза Оливейры и много боев Ислама. Ислам силен физически и ментально, его партер очень силен, его самбо и дзюдо гораздо лучше [чем у Оливейры]. Думаю, во 2-3 раунде Ислам сломает его», — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Islam Channel.

30 октября Махачев подерется с Дэном Хукером на UFC 267. Оливейра 11 декабря будет защищать пояс против Дастина Порье на UFC 269.

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Никита Карин все материалы автора

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