Хабиб: «99 процентов, что Ислам изобьет Хукера»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок Ислама Махачева и Дэна Хукера.

«Хукер никогда не дрался с таким соперником, как Ислам. Все его оппоненты были ударниками. Не знаю, что он будет делать с давлением Ислама, борьбой, доминацией в партере. Как он будет этому противостоять? Его шанс только на лаки-панч. А так — 99%, что Ислам изобьет его» «, — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Islam Channel.

Поединок Махачева и Хукера пройдет 30 октября на UFC 267.