Тренер Петра Яна дал прогноз на бой против Кори Сэндхагена

Главный тренер по физподготовке Шон Кобер, который входит в команду по подготовке Петра Яна к поединку против Кори Сэндхагена, рассказал о том, как проходит лагерь российского бойца.

Россиянин должен был встретиться с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом, но из-за проблем с шеей тот снялся с боя. В итоге Петр Ян и Кори Сэндхаген определят временного чемпиона организации.

«Стерлинг выбыл, теперь Сэндхаген. К сожалению, это не будет бой за титул, только за временный пояс. Что есть, то есть. Мы не можем ничего поменять, знаете. Петр хочет драться, хочет выйти в клетку и сделать то, что умеет. Показать всем, почему он лучший и заслуживает быть чемпионом.

Ударная техника Петра Яна одна из лучших в UFC, и уж точно лучшая в легчайшем весе, это все понимают. Мы продолжаем трудиться в зале из-за всех сил. Совершенствуем ударную технику, грэпплинг, защиту от переводов. Наращиваем физическую силу, и это позволит Петру вести бой так, как он захочет. Он перебивает людей.

Я давал прогноз на финиш во втором раунде против Стерлинга. Думаю, все так произойдет и с Сэндхагеном. Петр будет так же давить, так же держать высокий темп. Он очень силен, будет доминировать в дивизионе. Ян покажет всем, почему он заслуживает быть чемпионом в ближайшие годы», — приводит слова Кобера пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Поединок Ян — Сэндхаген состоится 30 октября на UFC 267.