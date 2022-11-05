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Гулиев: «Был уверен в победе Махачева»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о прошедшем турнире UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби.

— Следили за UFC? Как бой Махачева?

— Смотрел. Был уверен в его победе. Смотрел бой с вместе с друзьями.

— А как Перт Ян? Есть мнение, что ограбили.

— Засудили. По любому. Об этом сказали все, даже люди из сферы единоборств.

— Как относитесь к тому, что он может уйти из UFC из-за этого боя?

— Понимаю его. Человек готовится, столько сил отдает. По сути выигрывает, но победу ему не отдают. Это шок для всех.

Аяз Гулиев
ФК Химки
ММА
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