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Сегодня, 20:18

Известный боец MMA Марк Хант завершил карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный в прошлом боец ММА Марк Хант (1-2-1, 1 КО) провел свой последний бой в карьере.

48-летний боец впервые победил в боксе, причем сделал это нокаутом.

В 4-м раунде он победил экс-футболиста и ранее не знавшего поражений австралийца Сонни Билла Уильямса (9-1, 4 КО).

За карьеру Хант добился наибольших успехов в кикбоксинге: чемпион K-1 World Grand Prix (2001), чемпион отборочного турнира К-1 в Мельбурне (2001), чемпион турнира K-1 Grand Prix Oceania (2000, 2001), чемпион Австралии по кикбоксингу в супертяжелом весе по версии WKBF (1999).

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