Грузин Долидзе единогласным решением судей победил Старополи на UFC Vegas 28
6 июня 2021, 04:09
Грузинский боец Роман Долидзе в поединке на турнире UFC Vegas 28 победил аргентинца Лауреано Старополи.
Поединок в среднем весе завершился победой Долидзе единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
На счету 32-летнего Долидзе 9 побед и одно поражение, у 28-летнего Старополи 9 побед при четырех поражениях.
В главном бою UFC Vegas 28 встретятся бразилец Аугусто Сакаи и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.
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