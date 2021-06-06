Грузин Долидзе единогласным решением судей победил Старополи на UFC Vegas 28

Грузинский боец Роман Долидзе в поединке на турнире UFC Vegas 28 победил аргентинца Лауреано Старополи.

Поединок в среднем весе завершился победой Долидзе единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

На счету 32-летнего Долидзе 9 побед и одно поражение, у 28-летнего Старополи 9 побед при четырех поражениях.

В главном бою UFC Vegas 28 встретятся бразилец Аугусто Сакаи и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.