Понзиниббио единогласным решением судей победил Баезу на UFC Vegas 28
6 июня 2021, 03:37
Аргентинский боец Сантьяго Понзиниббио в поединке UFC Vegas 28 победил американца Мигеля Баезу.
Поединок в полусреднем весе завершился победой Понзиниббио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
На счету 34-летнего Понзиниббио 29 побед и 4 поражения, у 28-летнего Баезы 10 побед и одно поражение.
В главном бою UFC Vegas 28 встретятся бразилец Аугусто Сакаи и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.
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