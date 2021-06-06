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Понзиниббио единогласным решением судей победил Баезу на UFC Vegas 28

6 июня 2021, 03:37

Аргентинский боец Сантьяго Понзиниббио в поединке UFC Vegas 28 победил американца Мигеля Баезу.

Поединок в полусреднем весе завершился победой Понзиниббио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 34-летнего Понзиниббио 29 побед и 4 поражения, у 28-летнего Баезы 10 побед и одно поражение.

В главном бою UFC Vegas 28 встретятся бразилец Аугусто Сакаи и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.

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