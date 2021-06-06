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Тыбура в соглавном поединке UFC Vegas 28 нокаутировал Харриса

6 июня 2021, 04:35

Польский боец Марчин Тыбура в соглавном поединке турнира UFC Vegas 28 победил американца Уолта Харриса.

Поединок в тяжелом весе закончился победой Тыбуры нокаутом в первом раунде.

На счету 35-летнего Тыбуры 22 побед и 6 поражений, у 37-летнего Харриса 13 побед и 10 поражений.

В главном бою UFC Vegas 28 встретятся бразилец Аугусто Сакаи и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.

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