Тыбура в соглавном поединке UFC Vegas 28 нокаутировал Харриса

Польский боец Марчин Тыбура в соглавном поединке турнира UFC Vegas 28 победил американца Уолта Харриса.

Поединок в тяжелом весе закончился победой Тыбуры нокаутом в первом раунде.

На счету 35-летнего Тыбуры 22 побед и 6 поражений, у 37-летнего Харриса 13 побед и 10 поражений.

В главном бою UFC Vegas 28 встретятся бразилец Аугусто Сакаи и суринамец Жаирзиньо Розенструйк.