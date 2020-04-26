Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как он себя чувствует. Ранее стало известно, что он попал в больницу.

— Чувствую себя отлично, со мной все хорошо, — цитируют Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Ранее дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что у 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова пневмония. До этого из-за коронавируса был отменен поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.