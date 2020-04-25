Отец Хабиба попал в больницу

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в больницу, сообщает «РБ». Причина не называется, сам Нурмагомедов-старший подтвердил информацию.

— Я лежу в больнице, простите, — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее UFC из-за коронавируса отменил бой Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, который должен был пройти 18 апреля в Лас-Вегасе.