Отец Хабиба попал в больницу
16:25
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в больницу, сообщает «РБ». Причина не называется, сам Нурмагомедов-старший подтвердил информацию.
— Я лежу в больнице, простите, — сказал Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее UFC из-за коронавируса отменил бой Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, который должен был пройти 18 апреля в Лас-Вегасе.
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https://bookmaker-ratings.ru/news/otets-habiba-nurmagomedova-popal-v-bol-nitsu/