Дагестанский комментатор сообщил, что у отца Хабиба пневмония

Известный дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил в своем Instagram, что у отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, диагностирована пневмония.

Ранее в СМИ появилась информация, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Причина госпитализации не называлась.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк», — подписал фото с Нурмагомедовым-старшим Рабаданов.