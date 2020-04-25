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Дагестанский комментатор сообщил, что у отца Хабиба пневмония

20:05
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов сообщил в своем Instagram, что у отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, диагностирована пневмония.

Ранее в СМИ появилась информация, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Причина госпитализации не называлась.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк», — подписал фото с Нурмагомедовым-старшим Рабаданов.

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