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Гончаров уверен, что Немков может стать чемпионом Bellator в тяжелом весе

Алина Савинова
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Российский боец Евгений Гончаров высказался о шансах чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова стать чемпионом лиги в тяжелом дивизионе.

«Очень хорошие перспективы, учитывая, что чемпиона Райана Бейдера Вадим нокаутировал не так давно. Почему бы не отправить Бейдера на пенсию? Вот и все. Двойной чемпион. Хотел сказать, что это легкие деньги для Вадима, но все-таки Бейдер — хороший боец. 99 процентов, что Вадим станет чемпионом в тяжелом весе, если он этого захочет и Bellator сделает бой. Бейдера он точно победит. Да и многих других», — цитирует Гончарова Metaratings.ru.

16 июня Немков победил Йоэля Ромеро в турнире Bellator и в четвертый раз в карьере защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Всего 30-летний россиянин провел 20 поединков в ММА, одержал 17 побед, потерпел 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/evgenii-goncharov-nemkov-tochno-pobedit-beidera-v-tyazhelom-vese-264902/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Вадим Немков
ММА
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