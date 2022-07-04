Голливудский актер раскритиковал Адесанью за его бой на UFC 276

Американский актер Крис Пратт, известный по таким фильмам, как «Стражи Галактики» и «Пассажиры», недоволен выступлением чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) на UFC 276.

«Чувак, я точно не из числа его фанатов, — сказал Пратт в интервью ESPN. — Я не люблю, когда перед боем бойцы говорят, что уничтожат оппонента, а затем выходят в клетку и слегка постукивают друг по другу. Чувак, хорош! Ты должен сдерживать свое обещание, сечешь? Быть плохим ублюдком».

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.