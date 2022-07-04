The Undertaker прокомментировал выход Адесаньи на UFC 276

Легендарный рестлер Марк Кэлвей, выступающий под именем The Undertaker (Гробовщик), положительно отреагировал на эффектный выход чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) на UFC 276.

«Это было просто здорово! Адесанья не только отличный боец, но еще и шоумен. Тайсон Фьюри использовал мои приемы [в первом бою с Деонтеем Уайлдером Фьюри резко встал с канваса в стиле Гробовщика], а Адесанья — мой выход на арену. Чертовски круто!», — приводит слова Кэлвея журналист Ариэль Хельвани.

Адесанья вышел на «Ти-Мобайл Арену» в стиле Гробовщика, использовав его музыкальную тему и образ. На турнире нигириец победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46). Бой состоялся 3 июля в Лас-Вегасе, США.