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Сегодня, 15:18

Майкл Чендлер прокомментировал потасовку с Порье на UFC 276

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) рассказал, что Дастин Порье (28-7) набросился на него на UFC 276, потому что он сидит без боев.

«Простая истина жизни — ты бесишься, когда жаждешь поединка. Будь спокойным, будь профессионалом, особенно на публике. Так ты показал свою неуверенность», — написал Чендлер в Twitter.

Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Порье занимает вторую строчку рейтинга легкого дивизиона. В последнем бою он проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Дастин Порье
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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