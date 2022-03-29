Глава ONE Championship: «Малыхин разнесет Нганну»

Глава сингапурской лиги ONE Championship Чатри Ситиодтонг уверен, что тяжеловесы его организации смогут победить чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну.

«Мне нравится Нганну, но думаю, что наши тяжеловесы разнесут его, — приводит слова Ситиодтонга издание South China Morning Post. — Он не идеальный боец. Посмотрите на Анатолия Малыхина. Он быстрее Франсиса, изобретательнее в партере. У Нганну сильные удары, но он не такой техничный боксер, как Анатолий».

Малыхин является временным чемпионом ONE Championship. На его счету 10 побед и ни одного поражения. Все бои закончились досрочно. В предыдущем поединке против Кирилла Грищенко на One Championship — Bad Blood (11 февраля) он выиграл нокаутом во втором раунде.