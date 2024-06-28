Вагабов: «Есть желание побоксировать с Исмаиловым»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал о возможности провести поединки против Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

«Мы с Минеевым должны были подраться по K-1, по боксу переговоры зашли в ступор. Пока все перенеслось на его бой с Магомедом. А так желание есть. В нашей стране это громкое событие. Так же как и с Магомедом Исмаиловым побоксировать. Мы с ним выросли в спортивных зарубах. Как сказал лысый, вы не захотите увидеть наш спарринг. Тем интереснее. Много плюсов. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то травмировался или упал в нокаут. В поединке об этом не думаешь. В бою придется драться, а подставные бои сразу видно. Пусть мы друзья-братья, но этот момент придется обойти. Но в поединке должны быть оба заинтересованы. Спаррингов было очень много. Последние 20 — все в мою пользу», — приводит слова Вагабова MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов встретятся 20 июля в турнире в Москве в поединке по правилам бокса. Ранее спортсмены провели 2 боя по правилам ММА.