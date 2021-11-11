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Гловер Тейшейра: «Блахович быстро постучал, потому что я давил бедрами и ракушкой ему на поясницу»

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Гловер Тейшейра. Фото Instagram
Гловер Тейшейра. Фото Instagram
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра объяснил, почему Ян Блахович так быстро постучал при удушающем захвате.

«Я не удивился, что он так быстро сдался. Есть позиция очень болезненная для соперника, мы называем ее «espalha o frango» на португальском или «spread the chicken» на английском. Это когда ты растягиваешь соперника и сильно давишь ему бедрами и ракушкой в поясницу. Я вдавливал ракушку в поясницу и понимал, как это неприятно», — сказал Тейшейра на шоу The MMA Hour.

30 октября Тейшейра задушил Блаховича на UFC 267 и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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