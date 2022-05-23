Гловер Тейшейра: «Последний раз я напивался за три недели до боя с Энтони Джонсоном»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра рассказал, когда последний раз он сильно злоупотребил алкоголем.

«От вина я никогда не откажусь, — сказал бразилец на шоу The MMA Hour. - Я пью его и в кэмпе. Это хорошо для сердца, для сна, для расслабления. Но я не перебарщиваю. А вот если я не в кэмпе, я могу выпить и бутылку за присест. Я люблю красное вино, но, если честно, вино — это ерунда. Раньше я мог осушить бутылку виски один. За один подход. Последний раз я выпивал бутылку виски... Я тогда сильно напился. Выпил бутылку виски, несколько бутылок «Хеннесси»... Это было в кэмпе к Энтони Джонсону, когда бой сначала отменили. Я тогда сильно расстроился».

Ожидалось, что поединок Тейшейры с Энтони Джонсоном пройдет в июле 2016 года, но он был перенесен на август: бразилец проиграл американцу нокаутом на 13-й секунде боя.

«Я был прекрасно готов, хотел драться, а тут отмена. И я психанул: «Пойдемте гулять». Была суббота, по-моему. И мы пошли гулять, и я тогда напился. И через три недели был бой, его передвинули на три недели. Это был худший бой в моей жизни, даже не бой, 13 секунд всего... Самое тяжелое поражение в жизни. После этого я понял: «Больше никаких крепких напитков, пока я занимаюсь боями», — заявил Тейшейра.

11 июня Тейшейра подерется с Иржи Прохазкой на UFC 275 в Сингапуре.