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Хабиб обратился к тренеру Чарльза Оливейры: «Бразилия, мы идем!»

Нурмагомедов обратился к тренеру Чарльза Оливейры Диего Лиме
Давид Хачатрян
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Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) обратился к тренеру Чарльза Оливейры (33-8) Диего Лиме, заявив, что бой Ислама Махачева (22-1) и его подопечного — это самый интересный бой в легком дивизионе UFC.

«Тренер Диего, давай серьезно, — написал Нурмагомедов в соцсетях. — Ты знаешь, что бой Ислама и Чарльза — самый интересный поединок в легком дивизионе. Оба сейчас в прекрасной форме. Так давай сделаем этот бой где бы то ни было. Давай раскачаем этот бой. У меня к вам ничего кроме уважения, но мы верим в свои силы. Бразилия, мы идем!»

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
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