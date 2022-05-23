Вердум рассказал, как Ван Дамм на съемках жестко ударил актера ногой в живот и не извинился

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрицио Вердум поделился воспоминаниями о работе с Жан-Клодом Ван Даммом на съемках римейка фильма «Кикбоксер».

«Я снимался с Ван Даммом в ремейке фильма «Кикбоксер» и затем продолжении — «Кикбоксер. Возмездие», — сказал Вердум в интервью Youtube-каналу «PodCast Intelig?ncia Ltdaа». — там был забавный эпизод — со мной эпизодическую роль сыграл Кейн Веласкез. Он подписал контракт на съемки в этом фильме еще до нашего боя. А снимались мы спустя неделю с нашего боя. То есть я его побил, и спустя неделю мы делали дуэль взглядов в этом фильме. Там снимали уличную драку в Таиланде. Я смотрел на Веласкеза и хохотал внутри: «Я побил тебя неделю назад, ты потерял титул чемпиона мира, каково тебе сейчас стоять и смотреть на меня на этих съемках». Эти фильмы особо не выстрелили, не знаю, почему они провалились в прокате. Но я здорово провел 2-3 недели в Таиланде. Отель пять звезд, все включено. За съемки в первой части мне заплатили 10 000 долларов, но уже за вторую часть мой менеджер выбил мне 100 000.

И мы снимали сцену, где я помогал Ван Дамму тренировать главного героя. Герою завязали глаза, причем, завязали по-настоящему, и он должен был так драться. И Ван Дамм ударил ему ногой в живот... ты даже не представляешь, с какой силой. Нога просто сквозь прошла сквозь этого парня. А в фильмах ты не должен бить по-настоящему, ты должен отдергивать ногу в последний момент. А он ударил реально, ударил с огромной силой, еще и в обуви.

Парень от удара просто согнулся, и начал обливаться потом, холодным потом. У него лицо стало оранжевым б****. Ван Дам даже не извинился перед ним. Я стоял рядом, спросил парня: «Ты в порядке?», он хриплым голосом ответил: «Дааа, в порядке». А Ван Дамму все равно. Я тогда про себя думал: «Если бы он ударил так меня, я нокаутировал бы его прямо на месте». Он вроде приятный парень, но у него большое эго. Он ударил настоящий кик, а у него очень хорошие кики, хороший навык. Ударил фронт-кик, в капоэйре этот удар называется ponteira. Прямо в живот, просто нога сквозь этого парня прошла. Я видел, как ему было хреново, с него лился холодный пот.

А Ван Дамм знал, как надо бить, знал, какая нужная дистанция, знал, как надо убирать ногу, он обученный актер и боец. Но он ударил вот так, я не знаю, почему. Если бы он ударил так мне, я растоптал бы ему голову стомп-киками. После этого удара я разозлился на него".

Ван-Дамм был чемпионом Европы по карате и кикбоксингу в конце 1970-х. За свою актерскую карьеру снялся в ряде фильмов, посвященным боевым искусствам, в том числе «Кровавый спорт» и «Кикбоксер».