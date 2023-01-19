Жена Емельяненко объяснила, почему не верит, что ее муж — насильник: «Девушка денег хотела»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина убеждена, что Александр не виновен в изнасиловании — в 2015 году спортсмен был осужден по соответствующей статье УК РФ.

— Почему ты не веришь в обвинения в изнасиловании? — вопрос Полине.

— Потому что доверяю Саше. Знаю ту девушку, откуда она, в курсе каких-то моментов, каких денег хотела. Поэтому она написала заявление.

— Откуда ты ее знаешь?

— У нас работала другая девушка, которая убиралась. Точнее, уже была у Саши, когда мы начали встречаться. Это знакомая знакомого мужа. Она не смогла прийти и прислала свою подругу. Плюс у меня есть подруга-соседка, они с мужем весь тот вечер периодически присутствовали — хорошие отношения сложились, ходили друг к другу из квартиры в квартиру. Хотя мы с Сашей на тот момент уже разошлись, подружка по-женски докладывала, что там у него происходит. И это совсем не похоже на изнасилование: какая-то приятная беседа, вот и все. Сложно говорить, что он ее изнасиловал.

— Еще ты сказала: «Мы с Сашей не думали, что его могут посадить». Получается, прошло время и только потом появилось заявление. Все длилось довольно долго?

— Месяца два-три, наверное.

— Получается, вы поссорились, потом помирились, все шло нормально, а затем его вызвали в полицию?

— Да, началось следствие, проверки, допросы.

— Для тебя это стало неожиданностью?

— Да, думала: «Как это возможно? Что происходит?»

— Ты разговаривала с той девушкой?

— Нет.

— Не было желания спросить: «Что ты творишь?»

— Я надеялась, что до серьезного не дойдет. А оказывается, у нас в стране можно сказать: «Меня изнасиловали», и человека, скорее всего, посадят, если имел место акт соития. Если девушка решила, что ее изнасиловали, и она скажет об этом, то мужчину отправят за решетку.