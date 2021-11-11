Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бой Масвидаль — Эдвардс не состоится 11 декабря

00:58
Теги:

Поединок между Хорхе Масвидалем и Леоном Эдвардсом не пройдет на турнире UFC 269, сообщил ESPN главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл. Американский боец получил травму, подробности которой пока неизвестны.

Планировалось, что Масвидаль и Эдвардс встретятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе.

Центральным боем турнира будет поединок Колби Ковингтона с действующим чемпионом Камару Усманом, которому он в декабре 2019 года проиграл техническим нокаутом.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
На Украине рекордно подорожало сало
0