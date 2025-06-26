Александру Емельяненко могут сделать вторую операцию до конца лета

Боец ММА Александр Емельяненко может перенести вторую операцию на позвоночнике до конца лета 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

В марте 2025 года 43-летнему Емельяненко сделали операцию на позвоночнике, после того как у него отказали ноги. Затем он проводил восстановительные процедуры.

За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений, 1 поединок завершился ничьей.