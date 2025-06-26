Бокс/ММА
26 июня, 09:21

Александру Емельяненко могут сделать вторую операцию до конца лета

Павел Лопатко

Боец ММА Александр Емельяненко может перенести вторую операцию на позвоночнике до конца лета 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

В марте 2025 года 43-летнему Емельяненко сделали операцию на позвоночнике, после того как у него отказали ноги. Затем он проводил восстановительные процедуры.

За карьеру Емельяненко провел 39 боев, одержал 29 побед, потерпел 9 поражений, 1 поединок завершился ничьей.

«Мне голову отсоединили от туловища». Александр Емельяненко — как он сейчас живет и на что: откровенный разговор

Источник: ТАСС
ОМОН провел проверку на мероприятии лиги Prime в «Крестах»

Главный тренер сборной Казахстана подвел итоги чемпионата Азии по муайтай

КХЛ на Кинопоиске

