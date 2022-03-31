Глава WBC поддержал проведение боя Бивола и Канело

Босс WBC Маурисио Сулейман доволен, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) подерется с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1), несмотря на призывы отменить бой в связи с политической обстановкой.

«Было бы позором навешивать ярлыки на бой между Канело и Биволом, — приводит слова Сулеймана BoxingScene. — Я очень рад, что этот бой состоится. Каждый из них может показать на ринге, что бокс намного выше политики. Мы знаем, что происходит, но боксеры в этом не виноваты. Я рад, что этот поединок не имеет никакого отношения к происходящему в политике».

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.