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Сегодня, 18:10

Биспинг дал свой прогноз на бой Чимаева и Бернса

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (30-9) заявил, что в предстоящем бою между Хамзатом Чимаевым (10-0) и Гилбертом Бернсом (20-4) он ставит на шведа.

«Я ставлю на Хамзата, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Прости, Гилберт. Знаю, что мы с тобой друзья, но если ты увидишь мой прогноз и докажешь, что я ошибаюсь, я извинюсь перед тобой.

Просто я ведусь на хайп Хамзата. То, что он сделал с Ли Джинглиангом, поразило меня. Это было впечатляюще. Джинглианг не слабый боец, но Хамзат просто переехал его. Хамзат делал с ним все, что хотел".

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.

Хамзат Чимаев
ММА
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