Тренер Фьюри не верит, что Тайсон завершит карьеру после боя с Уайтом

Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0) Шугар Хилла Стюард сомневается, что его подопечный завершит карьеру после боя с обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2).

«Мы все постоянно меняем свои решения. Сомневаюсь, что Тайсону хоть кто-то поверил», — сказал Стюард в интервью BT Sport Boxing.

Также Стюард признался, что у Фьюри не будет никакого плана на бой с Уайтом. «Я не знаю, какой у него план, — заявил тренер. — У него нет плана. Он реагирует на то, что предлагает ему соперник. В ринге Тайсон делает то, что чувствует. Я же просто готовлю его к победе нокаутом. Я всегда говорю ему, что нужно вырубить оппонента».

Фьюри и Уайт выйдут на ринг 23 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.