Глава UFC заявил, что не считает Хабиба величайшим бойцом в истории

Глава UFC Дана Уайт в интервью TMZ назвал величайшего бойца в истории промоушена. По его мнению, это американец Джон Джонс.

Однако, как заявил Уайт, лучшим бойцом на данным момент является российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

33 -летний Джонс провел в ММА 28 боев, в которых одержал 26 побед.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру на отметке 29 побед и ноль поражений.

Напомним, 25 января российский чемпион UFC в легком весе встретился с игроками московского «Спартака» и поиграл с ними в футбол. Хабиб пересекся со спартаковцами в Дубае, где те проводят предсезонный сбор.

До этого Хабиб заявил, что хочет начать карьеру профессионального футболиста.

Кроме того, 24 января Дана Уайт сообщил, что Хабиб не хочет возвращаться в октагон, потому что считает себя на голову выше всех соперников в своей весовой категории. Такой вывод он сделал после турнира UFC 257 с главными боями Дастин Порье — Конор Макгрегор и Дэн Хукер — Майкл Чендлер.