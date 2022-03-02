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Сегодня, 19:40

Бывший судья Джон Маккарти рассказал, почему Мусаси ушел из UFC

Бывший судья Джон Маккарти считает, что Гегард Мусаси ушел из UFC из-за денег
Гегард Мусаси.
Фото Instagram

Бывший рефери Джон Маккарти прокомментировал решение Гегарда Мусаси (49-7) покинуть UFC в 2017 году и перейти в Bellator.

«Он ушел после серии из пяти побед, — сказал Маккарти в своем подкасте. — Вы думаете, UFC хотели его отпускать? Они не хотели, чтобы он уходил... UFC платят по принципу «50 на 50». Тебе платят за то, что ты устроил шоу, или за то, что ты победил. Давайте откровенно, у Гегарда [в Bellator] нет принципа «50 на 50». Он получает [большие деньги] вне зависимости от того, победил он или проиграл. Для него это приятный фактор, потому что ему не стоит переживать насчет денег. Гегард знает, что будет лучше для него».

Мусаси ушел из UFC на серии из 5 побед. В последнем бою в UFC он выиграл бывшего чемпиона в среднем весе Криса Вайдмана (15-6) 8 апреля 2017 года на UFC 210. В последнем бою Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе против Остина Вандерфорда (11-1) на турнире Bellator 275 (26 февраля). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.

Давид Хачатрян

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