Глава UFC рассказал о потрясающей популярности чудо-нокаута Хоакина Бакли

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN поделился медиа-статистикой по недавнему нокауту Хоакима Бакли на турнире UFC Fight Night 179. Также он сравнил его с нокаутом Конора Макгрегора.

— Нокаут Бакли на данный момент собрал 60 миллионов просмотров в Twitter, — сказал Уайт. — Это самое просматриваемое UFC-видео в истории твиттера. Ближайший к нему по просмотрам — нокаут Конора Макгрегора, который набрал 7, 1 миллиона просмотров. Также Бакли побил наш рекорд по ретвитам. Его нокаут собрал 150 000 ретвитов. Это самый ретвитнутый пост в истории UFC. Ближайший к нему по трафику — ретвит нокаута Конора Макгрегора — 27 000 твитов.

10 октября 26-летний Хоаким Бакли (11-3) нокаутировал Импу Касанганая (8-1) ударом ногой с разворота в прыжке на турнире.