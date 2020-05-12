Глава UFC планирует провести поединок Хабиба и Гэтжи летом на «Бойцовском острове»

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. Американец на UFC 249 техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона.

Как сообщает ESPN, их встреча состоится летом на «Бойцовском острове», если ситуация с коронавирусом не нормализуется. Первоначально Уайт хотел провести UFC 249 именно там.

— Я могу драться в любое время, — ранее говорил Нурмагомедов. — Рамадан закончится 23 мая, к июлю я буду готов. Хватит говорить обо мне, сейчас время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я сокрушу всех.

На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях ММА. У 31-летнего американца 22 победы и 2 поражения.