Глава UFC назвал самого экономного бойца. Это возможный соперник Хабиба

Глава UFC Дана Уайт высказал мнение, что канадец Жорж Сен-Пьер является очень экономным бойцом.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях завершил карьеру, однако заявил, что готов вернуться ради боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым?. Последний также хотел бы встретиться с Сен-Пьером.

— Кто передаривает подарки? Это кто-то очень скупой, кто не любит тратить деньги. Жорж Сен-Пьер очень экономный, — приводит слова Уайта Complex. — Думаю, он до сих пор хранит свой первый заработанный доллар. Я не знаю точно. Не знаю его привычек по расходу денег. Назову его. Хотя такие вопросы точно разозлят кого-то.