Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему британец Леон Эдвардс станет следующим претендентом на пояс в полусреднем весе, которым владеет Камару Усман.

«Никто не хотел проводить поединок с Хамзатом [Чимаевым], а он дважды пытался драться с ним, — сказал Уайт в интервью BT Sport. — Он был готов встретиться в том положении, в котором ему обеспечен титульный бой».

«Он заслуживает следующего титульного шанса, и да, я не желаю Эдвардсу ничего, кроме удачи в этом году, у него была тяжелая титульная гонка... Как только Усман восстановится после травмы руки, его соперником станет Эдвардс».

На счету Эдвардса 19 побед, 3 поражения и 1 бой, признанный несостоявшимся. На турнире UFC on FOX 17, который состоялся в декабре 2015 года, Эдвардс единогласным решением судей уступил Камару Усману. С тех пор Эдвардс ни разу не проигрывал, одержав девять побед подряд.